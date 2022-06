Dopo una riflessione durata quasi un mese,, seppur dettando le condizioni: una sola stagione a 7 milioni più bonus, che significa uno stipendio tra gli 8 e i 9 ,se tutto andrà bene. E alla Continassa sperano di poterglieli versare tutti sul conto corrente, perché significherebbe un’annata ultra positiva per i colori bianconeri.dal momento in cui non ha rinnovato col PSG. Max lo ha ritenuto un’occasione assolutamente da non farsi scappare ,perché – come ha detto pure Buffon – “”. Figuriamoci poi nella mediocre Juventus attuale.. Uno capace da solo di alzare il livello tecnico di una rosa , per giunta preso anche a parametro zero e - particolare non trascurabile - fisicamente ancora a posto: in 5 stagioni col Psg, Di Maria ha saltato 28 partite in tutto. Dybala alla Juve 50, a parità di annate e con 5 anni di meno., soprattutto quando il budget per fare mercato scarseggia e la Juventus necessita di un restyling profondo, essendo tra le big la squadra che peggio ha fatto nell’ultima annata.È altrettanto vero che un ingaggio del genere, alla sua età e per giunta per una sola stagione, Di Maria difficilmente lo avrebbe spuntato da qualche altra parte , e infatti nessun club importante si è fatto avanti per proporgli queste cifre., ma la situazione finanziaria dei catalani non permette colpi di testa (“siamo un club in terapia intensiva” ha dichiarato soltanto 10 giorni fa il presidente Laporta) e quando lo ha capito pure Angelo, ha virato sulla Juventus.. Ai tempi di Moggi una trattativa del genere sarebbe durata una settimana: prendere o lasciare. Ma a quei tempi in rosa la Juventus aveva altri giocatori, e quindi ci si poteva anche permettere di mandare a stendere il Fideo., e per questo Allegri lo ha voluto a tutti i costi.(nell’accordo è comunque stata inserita un’opzione per un eventuale bis), e col Mondiale di mezzo. Disputato quello, che Di Maria sarà? Appena lo conosceremo, capiremo meglio. A Parigi si è comportato sempre da ottimo professionista, si spera continui ad esserlo pure alla Juventus, considerando quanto verranno pagate le sue prestazioni.(153 totali in carriera)(9 soltanto nell’ultima stagione parigina) del suo conterraneo Dybala.