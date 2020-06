Ci sono volute due gare per riprendere il passo partita, due gare che sono costate allail primo trofeo stagionale, la Coppa Italia, e che ora, per fortuna dei bianconeri è già dimenticata. Il merito è tutto diche in questa ripresa di Serie ADybala segnò infatti il gol che sbloccò la gara vinta 2-0 contro il Brescia, fornì l'assist del momentaneo 2-0 nella vittoria sofferta per 2-1 a Ferrara con la Spal e, soprattutto trovò lo splendido gol che chiuse lo scontro diretto vinto prima dello stop contro l'Inter.per il gioco di Mauriziosia per non aver fatto rimpiangere l'assenza di Higuain, sia per aver, due volte su due, segnato gol fondamentali per gli equilibri delle partite.La Joya è infatti pronto a giurare amore a vita alla Juventus e il club bianconero ad accontentarlo con unE allora cosa manca per la firma? I contatti proseguono con calma e, nonostante la volontà di tutte le parti in causa di trovare l'accordo, non ci sarà fretta per mettere tutto nero su bianco e limare gli ultimi dettagli per stilare i contratti finali.. Nessun dubbio quindi, Dybala sarà ancora a lungo bianconero.