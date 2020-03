Che messe insieme a quelle del resto del suo primo campionato italiano,Da trequartista non è andata come Sarri sperava, ma lì in mezzo al campo Aaronsta facendo quello per cui è stato preso:Lavince contro l'un importante scontro diretto per lo scudetto e il gallese, che termina per la prima volta in stagione una partita in maglia bianconera, brilla: la rete, da opportunista, che apre il match, poi l'assist per il colpo di genio diLa prestazione contro l'fa eco a quella positiva vista contro la, dove era andato a segno, per la seconda volta., debutto in Italia per l'ex Arsenal: gol del pareggio contro il. Nel mezzo, da settembre a febbraio, solo infortuni e presenze da trequartista, dove spesso e volentieri è costretto a lavorare spalle alla porta; non come da mezzala, da numero, alla(che, ieri sera, lo ha elogiato), quando la porta e gli avversari puoi sempre vederli in faccia. E pensare che in Inghilterra speravano già in un suo ritorno...Nei mesi scorsi si ricorrevano voci circa un ritorno di Aaronin, con diversi club interessati: dall', che lo ha fatto partire a zero, aed. Era un momento non brillante, complici incomprensioni tattiche e ko fisici: ora, da mezzala, Sarri si gode il vero Ramsey, sempre titolare nelle ultime 3. Con il gallese che ha scelto laper una questione economica sì (7 milioni di euro all'anno), ma anche per una sfida personale.@AngeTaglieri88