Una curiosità più che un mistero. Attorno al quale si è ragionato anche parecchio in sede di mercato. Gonzalo Higuain e la sua maglia. La 9 gli è stata tolta, la 21 è rimasta a lungo fuori dai circuiti di vendita della Juve. Ma ora che il Pipita ha pure debuttato in campionato, ora che non sembra esserci più alcuna sirena di mercato a risuonare attorno a lui, ora che sembra il centravanti più adatto tra quelli attualmente in rosa per accontentare Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri, ecco che è diventato possibile acquistare anche la maglia numero 21 di Higuain. Che finisce sul mercato, a differenza del Pipita che dal mercato si è tolto.