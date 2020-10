In corso nuovi contatti, gli ultimi, per definire i dettagli: mapuò essere già definito (salvo ulteriori colpi di scena) il colpo di fine mercato, in Italia e forse non solo. E domani mattina sarà lui l'ospite d'onore del J Medical, atteso per visite e firme.Tra prestito, riscatto e una serie di bonus più o meno difficili, Rocco Commisso spera di incassare comunque fino a un massimo di 60 milioni.anche di difficile raggiungimento. Poi Chiesa firmerà un contratto di cinque anni da 4-4,5 milioni netti a stagione. Ma la Juve doveva essere nelle condizioni di procedere alla conclusione dell'operazione: la partenza di Douglas Costa può essere il passo finale per riuscirci proprio l'ultimo giorno di mercato., proprio per la formula dell'operazione che prevede il prestito biennale. E poi c'è anche Emerson Palmieri in attesa, pure lui, dell'ok ad arrivare a Torino in prestito: sono stati due giorni di trattativa continua con il Chelsea, se la Juve dovesse riuscire a completare l'opera potrebbe centrare pure il doppio colpo. Ore calde, ore decisive, ore finali. Ma a questo punto Emerson sarebbe solo la proverbiale ciliegia, perché la con Chiesa la Juve si è già assicurata la torta sperata in questo pazzo mercato.