La Fiorentina si gode Arthur Melo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a giugno sarà necessario sedersi nuovamente intorno a un tavolo per ridiscutere l'accordo con la Juventus. Non è soltanto un problema dei 20 milioni di euro fissati per il riscatto, ma ancor più per l'ingaggio del centrocampista brasiliano, intorno ai 5 milioni, che adesso paga in grandissima parte la Juve. Non sono cifre da Fiorentina e tutto è rimandato a fine stagione, come già annunciato dai diretti interessati. Si dovranno vedere per cercare di capire se ci siano le condizioni economiche necessarie, oltre alla volontà del calciatore ex Barcellona e Liverpool.