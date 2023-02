: buona guardia, quando serve.sempre al posto giusto, la svolta avuta nella sua carriera dalla scorsa stagione è impressionante.: roccioso, non sempre pulito ma efficace.: il mezzo errore o quello intero, non mancano mai. Sul finire del primo tempo legge male la pressione di Kouamé e lo stava mandando in porta.più terzino che esterno a tutta fascia, un'altra prova solida per lui.: corre per tutti là in mezzo, semplicemente fondamentale.: fino al gol sembrava in difficoltà a trovare la giusta posizione, poi è tutto in discesa.: cosa si divora al 12', proprio col mancino a porta praticamente spalancata.tratta la palla come nessuno in questo campionato, vaga e divaga per il campo, poi pennella l'assist per Rabiot (36' st).: al 23' Milenkovic scivola ma lui ormai aveva dato per persa la palla, passa più tempo a litigare con gli ex compagni che a fornire un punto di riferimento a quelli attuali. Il gol lo fa, annullato per una questione di centimetri (20' stDodo gli regala subito una palla gol clamorosa, la spara addosso a Terracciano. Sul corner seguente, si ripete)combatte come un leone, ma avendo la libertà di andare un po' qua e un po' là finisce per perdersi troppo spesso (38' stpochi minuti, quanti bastano per rischiare di rovinare tutto).Allalla fine lancia il tridente, lasciando totale libertà a Di Maria e Chiesa di svariare dove più ritengono opportuno. Tutto regge grazie al sacrificio di tutti, quando saranno al massimo anche Vlahovic e Chiesa... Alla fine però smette di giocare e rischia grosso. La sua rabbia spiega molto.salva tutto su Kostic, non arriva in tempo per il secondo miracolo su Rabiot, poi tiene in vita i suoi chiudendo lo specchio a Kean.sbaglia tanto, pure troppo, nella doppia fase (35' st Terzic sv).: con le cattive perché le buone non bastano, ma controlla Vlahovic quasi in ogni circostanza.in campo a sorpresa, sembra conoscere i nervi da toccare per mandare fuori giri Vlahovic e Chiesa...in difficoltà, conferma di non essere nel miglior momento della carriera.moto perpetuo, continuano a passare centrocampisti su centrocampisti ma alla fine quello a cui non si può rinunciare è sempre lui (35' st).: se c'è da spezzare il gioco altrui è tra i migliori al mondo, in fase di possesso il discorso cambia.: deve tenere alto il ritmo della pressione, ci riesce solo in parte (16' strecupero prezioso per Italiano).ci prova, ma pasticcia sempre sul più bello (35' st).vita dura, palloni non ne arrivano ed è costretto a fare a sportellate con Bremer tutto il tempo.arriva anche bene all'appuntamento con gli ultimi venti metri, poi cicca sempre (20' st: spezzone senza lasciare il segno).All.: sempre la solita Fiorentina, che qualcosa concede sempre e finisce per pagarla perché davanti i gol arrivano col contagocce.