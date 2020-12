Modo peggiore per chiudere l'anno, in casa Juve, non c'era. Forse solo Ronaldo e McKennie si salvano, ma Cuadrado mette tutti nei guai e Bonucci è un autentico disastro. La Fiorentina con la coppia Ribery-Vlahovic porta tutta la difesa bianconera a spasso. E Prandelli porta a scuola Pirlo. Queste le pagelle di Calciomercato.com.forse legge male la fuga di Vlahovic, ma poi su Castrovilli salva il risultato prima di essere tradito dalla coppia Bonucci-Alex Sandroun'entrata scellerata a inizio partita che rovina una prima parte di stagione fin qui perfetta o quasi: tagliato fuori da Ribery più che da Vlahovic, appare pure lucido il giusto per evitare un contatto da rosso diretto dopo due minuti che sarebbe stato più pesante del gol subito. Il migliore dietro, anzi il meno peggio. Nella speranza che l'infortunio non sia nulla di grave (43' stVlahovic sembra grande il doppio e correre al doppio della velocità, brutta serata fin dall'inizio che poi diventa pessima un errore dietro l'altroprova a dare il suo contributo, ma si ritrova in inferiorità numerica sia quando riparte che quando difende. L'autogol è la fotografia della notte no della Juvepassa il tempo a litigare con i suoi ex compagni, più a terra che in piedi ma ha il merito di non mollare mai e non sembra di poco contosi conferma in questo momento fondamentale, la sua corsa e il suo dinamismo sono vitali nel tentativo di limitare i danni con l'uomo in meno (28' stsbaglia tanto, sbaglia troppo: sacrificato fin troppo presto dopo l'espulsione di Cuadrado, non la prende bene (20' ptgettato nella mischia per dare equilibrio in dieci è uno dei più positivi nel secondo tempo): tenta di mettere la sua velocità al servizio della squadra, non trova mai lo spunto decisivo (1' st: per lui era una grande opportunità che spreca malamente sbagliando praticamente ogni scelta e ogni giocata): ci prova e ci riprova, sfiora anche il gran gol, si procura un rigore apparso netto, ma non basta.in sostanza, sbaglia tutto. Doveva dare continuità, manda in campo la peggior Juve della sua gestione. La squadra appare da subito appare condizionata, svagata, senza il giusto atteggiamento. E il cambio automatico Danilo-Ramsey appare troppo frettoloso, non ancora necessario considerando l'assenza di altri centrocampisti in panchina e una Fiorentina che in ogni caso era partita con una sola punta di ruolo. Ogni episodio gira contro, ma resta uno 0-3 con cui conclude l'anno e vede la classifica complicarsi sempre più.: fa il suo, stilisticamente non sempre impeccabile ma questa volta sempre efficace, anche salvato dall'arbitro quando non viene sanzionato il fallo: con esperienza, chiude a doppia mandata la fascia destra e firma pure un gol dell'ex da ricordare: in difficoltà sia con Morata che con Ronaldo, gli altri rimediano per lui, cresce alla distanza.comanda la difesa, in una partita dove non bisogna andare mai per il sottile sembra totalmente a suo agioroccioso e in condizionepatisce Chiesa sul ritmo ma si arrangia sempre in qualche modo (37' stfisicamente vince praticamente ogni duello, una delle migliori prestazioni da quando è in viola: mette ordine e porta soprattutto tanta personalità, quello di cui la Fiorentina aveva bisogno. Dura un tempo, sostituito prima di incassare un altro giallo (7' stporta acqua al mulino viola)Szczesny gli nega la gioia del gol, in generale appare sotto ritmo e sotto tono: nello stadio di CR7, la maglia numero 7 che incanta è la sua. Accarezza il pallone come solo un fuoriclasse sa fare, inizia la partita con un assist meraviglioso per Vlahovic, poi soffre come un gregario e continua a regalare magie (37' st).: è tornato o forse è finalmente arrivato il suo momento. È perfetto quando segna il gol lampo, poi fa reparto da solo portando a spasso gente come De Ligt e soprattutto Bonucci (30' st).All.: la confeziona alla perfezione, il gol dopo due minuti e l'espulsione di Cuadrado permettono al suo piano di compiersi più facilmente del previsto. Niente male come prima vittoria, un pizzico di fortuna e qualche decisione arbitrale a suo favore non tolgono nulla all'impresa