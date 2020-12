e, dopo aver vinto e convinto sul campo del Parma,L'obiettivo della formazione di Andrea Pirlo, ancora imbattuta in questa stagione, è di non perdere terreno da Inter e Milan, mentre i viola, che hanno raccolto solamente 3 punti nelle ultime 5, non assaporano il piacere della vittoria dal lontano 25 ottobre., inclusa l'ultima vittoria contro il Parma (4-0). Inoltre, ha segnato per prima in cinque occasioni, trovandosi in vantaggio già alla fine del primo tempo in quattro di esse (3 vittorie, 1 pareggio).In casa, i bianconeri sono imbattuti in questa stagione (4 vittorie, 2 pareggi) e hanno segnato esattamente due gol negli ultimi 15 minuti di uno dei due tempi (primo o secondo) in tutte e tre le loro vittorie (esclusa ovviamente quella assegnata a tavolino). Tuttavia, tutti e tre tre gol subiti sono arrivati nei primi 15 minuti di entrambi i tempi, incluso quello nell'ultima partita casalinga della Juve contro l'Atalanta (1-1).Per quanto riguarda la squadra ospite delladopo il pareggio per 1-1 l'ultima volta (4 pareggi, 4 sconfitte). Tuttavia, ci sono diversi aspetti positivi, dato che la Fiorentina ha segnato tutti e tre i suoi gol nelle ultime quattro di quelle partite, inclusi in tre dei quattro pareggi (3 pareggi, 1 sconfitta).Detto questo,in questa stagione di campionato (2 pareggi, 4 sconfitte), subendo una media di 2,17 gol a partita e non riuscendo a segnare affatto nelle ultime quattro (1 pareggio, 3 sconfitte). Inoltre, la Fiorentina ha perso tutti e nove gli ultimi scontri diretti qui disputati in Serie A, mentre in sei di essi era in svantaggio già alla fine del primo tempo.Giocatori da tenere d'occhio:Statistica in evidenza: la Fiorentina ha vinto solo due partite in questa stagione di Serie A (2 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte), che è il suo peggior record di sempre nella storia della SA (dal 1931/32 in poi).