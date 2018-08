Fino a poco tempo fa, i rapporti tra Juventus e Fiorentina erano tesissimi. La storica rivalità sul campo tra i club si era arricchita di quella tra le dirigenze, con la famiglia Della Valle e quella degli Elkann-Agnelli sempre in contrasto. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato e le testimonianze sono arrivate anche dal mercato: lo scorso anno la trattativa che ha portato Federico Bernardeschi, simbolo viola, in bianconero; quest'estate, invece, quella che sta facendo compiere a Marko Pjaca il percorso inverso.



PROVE DI DISGELO - Prove di disgelo tra i due club, che nei giorni scorsi hanno trovato - dopo una lunghissima trattativa - la quadra per il passaggio dell'esterno croato alla corte di Stefano Pioli: prestito oneroso (due milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 e controriscatto a 26. Un accordo che mette d'accordo tutti e che ha permesso a Beppe Marotta di muovere con largo anticipo i primi passi verso un nuovo colpo: Federico Chiesa.



CHIESA PRENOTATO - Secondo La Stampa, infatti, il classe '97 sarà il primo obiettivo della Juve per l'estate 2019. La Fiorentina ha fatto sapere più volte di non essere disponibile a trattare la cessione del figlio d'arte in questa sessione di mercato, rispondendo picche a Napoli e Inter, che si sono informate. La situazione può cambiare però tra un anno quando, dopo un'altra stagione giocata da titolare e simbolo della Viola, Chiesa potrebbe decidere di compiere il grande salto e seguire i passi, due anni dopo, di Federico Bernardeschi. Obiettivo Chiesa 2019: la Juve è già al lavoro.