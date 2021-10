è la storia di una rivalità sentita soprattutto a Firenze, dove la partita con i bianconeri è il match dell'anno. A Torino invece le sfide più calde, oltre al derby, sono quelle con le milanesi. A ruota arrivano Roma e Napoli, e quindi i viola. Non c'è dubbio però che il match farsia uno dei più intensi della Serie A, a partire dall'epicentro del, per arrivare poi al. In campo e sul mercato, il duello ha spesso causato scintille. E adesso che si parla di un, già in corso da mesi ma ora corroborato dall'relativo aldi contratto fra il serbo e la Fiorentina, la rivalità torna in auge.