Dusan Vlahovic è il nome più caldo del momento nel mercato della Serie A e non solo. La posizione della Fiorentina è stata spiegata senza mezzi termini prima da Joe Barone e poi da Daniele Pradé che hanno ribadito la volontà di cederlo e di cederlo subito aprendo a tutti i pretendenti, anche alla Juventus che in queste ore si è resa conto che può davvero provare l'affondo anticipando i tempi su un'operazione programmata in realtà per la prossima estate.



CONTATTO - Proprio per questo, in queste ore, è previsto e atteso un contatto fra gli uomini mercato della Juventus e quelli della Fiorentina per provare a trovare una quadratura economica per il trasferimento. Il club bianconero spingerà per un'operazione che porterebbe Vlahovic a Torino posticipando quanto più possibile il versamento di gran parte dei 70 milioni di euro di valutazione. La Società viola, invece, spinge per incassare tutto e subito avendo in mano l'offerta dell'Arsenal al momento non accolta soprattutto dal giocatore. È infatti Vlahovic che sta spingendo per vestire il bianconero, ora tocca alla Juve trovare il modo, economico, di accontentarlo.