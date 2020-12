Juventus e Fiorentina, una sfida ricca di storia e di incroci. La Vecchia Signora, attraverso il proprio sito ufficiale, ha ricordato i duelli individuali più iconici: "I precedenti di Juventus-Fiorentina sono tanti e hanno avuto tanti motivi d'interesse nei confronti tra giocatori. Duelli tra ex, giocatori importanti che hanno incarnato in qualche modo l'anima dei rispettivi club, sfide all'insegna del protagonismo individuale. E anche stranieri che si sono messi in mostra, come in questa foto del 1988 dove Antonio Cabrini di spalle osserva un confronto tra Michael Laudrup e Ramon Diaz, un'ala danese contro un centravanti argentino.



BAGGIO VS DUNGA 2 dicembre 1990: sono trascorsi pochi mesi dall'incandescente estate di Roberto Baggio, trasferitosi alla Juventus da Firenze, non senza polemiche di piazza. Il primo Juventus-Fiorentina da bianconero il neo-acquisto lo gioca al Delle Alpi, finisce 2-1 per la Signora e non presenta particolari spunti, che invece riempiranno di significato il match del ritorno. Di fronte a lui, c'è il capitano viola, Carlos Dunga, simbolo di un Brasile geneticamente modificato anche grazie alla sua presenza, diventato una squadra coriacea più che fantasiosa. I due si ritroveranno contro nella finale del Mondiale americano e il Divin Codino andrà a battere il calcio di rigore – sbagliandolo – proprio dopo quello appena trasformato dall'avversario.



IBRAHIMOVIC VS PASQUAL Ci sono immagini che contengono una piccola magia, riuscendo a raccontare insieme presente e passato. In questo contrasto di Manuel Pasqual – una vita in viola, 11 anni e 356 presenze – con Zlatan Ibrahimovic c'è uno dei momenti che caratterizzano la gara del 2005-06, terminata 1-1 a Torino. Ma nella preoccupazione del giocatore sullo sfondo, Tomas Ujfalusi, c'è tutta la consapevolezza di quanto lo svedese abbia colpito la Fiorentina nei precedenti incontri a Firenze, regalando giocate e gol da autentico fuoriclasse.

Ritratto di giocatori che hanno militato in entrambi i club, ripresi durante il loro primo Juventus-Fiorentina disputato con le nuove squadre. Felipe Melo e Cristiano Zanetti nell'estate del 2009 si scambiano le maglie, il brasiliano veste la bianconera e lo juventino va a indossare la viola. La gara termina 1-1 ed è significativo che sullo sfondo vi sia un altro che a Firenze ha trascorso un solo anno per poi farne 16 da difensore della Signora fino a diventare capitano: Giorgio Chiellini.Se si fossero incrociati in Argentina questa sarebbe la foto di un derby, uno di quelli più accesi al mondo: Boca Juniors-River Plate. Che loro due, peraltro, hanno giocato una volta nel Torneo di Verano, una gara che vide Rodrigo Bentancur andare in rete nel 5-0 rifilato dal Boca al River. Si ritrovano in Italia ancora su sponde opposte e questo è il loro primo confronto diretto all'Allianz Stadium, nel 2017-18, con vittoria bianconera per 1-0. Per il centrocampista uruguaiano la partita ha un grande significato e non solo per i 7 in pagella che ne salutano l'ottima prestazione: per la prima volta in campionato è titolare e sta in campo 90 minuti. German Pezzella lo ritroveremo in altre partite, con la fascia da capitano che era del compianto Davide Astori.Un duello dell'anno scorso che non rivedremo più nello Juventus-Fiorentina di quest'anno. Juan Cuadrado ha vissuto anni di crescita a Firenze, per poi trovare la consacrazione definitiva a Torino e giocare spesso brillantissime partite contro i suoi ex compagni. Proprio come quella che lo vede in azione nella foto, dove è arrivato a toccare 127 palloni, più di ogni altro. A tentare di contrastare le sue discese ha provato il brasiliano Dalbert, una sola stagione in Toscana in prestito dall'Inter. Attualmente è in organico al Rennes, in Ligue 1".