Il giorno dopo la vittoria in Supercoppa la Juventus si è ritrovata alla Continassa per il consueto lavoro di scarico del giorno dopo le partite. Piccoli problemi fisici per tre protagonisti della vittoria sul Milan: Douglas Costa, Pjanic e Bentancur.



Ecco il comunicato ufficiale:

Lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per crampo ai polpacci, Pjanic (contusione al polpaccio sinistro) e Bentancur (contusione alla coscia sinistra).