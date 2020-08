Sabato mattina in campo per la Juve, che, agli ordini di Mister Pirlo e del suo staff, ha concluso la prima settimana di lavoro con una partitella a ranghi misti al JTC. Bentancur, Douglas Costa, Khedira e Ramsey hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzata; Dybala ha continuato il suo percorso fisioterapico prestabilito.



Domani giorno libero per la squadra, che si ritroverà al Training Center bianconero lunedì pomeriggio. Saranno assenti Demiral, Bonucci, Bernardeschi, Chiellini, Pellegrini, Szczesny, Ronaldo, Kulusevski e Rabiot, che saranno impegnati con le rispettive Nazionali.