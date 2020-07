La Juve domani si giocherà il secondo match point scudetto, dopo quello fallito giovedì con l’Udinese. Appuntamento alle ore 21.45 all’Allianz Stadium per la sfida contro la Sampdoria. La squadra proseguirà oggi la preparazione in. Vista della partita. Allenamento previsto per il pomeriggio. Maurizio Sarri invece terrà la consueta conferenza stampa della vigilia alle ore 16.30.