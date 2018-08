Dopo la vittoria contro la Lazio, la Juventus dipuò godersi una nuova settimana in testa alla classifica e a punteggio pieno. Domenica di riposo per tutti, dunque, in attesa di tornare al lavoro e preparare il prossimo match contro il Parma. I campioni d'Italia ricominceranno a correre al Training Center della Continassa domani pomeriggio, iniziando l'avvicinamento alla trasferta del Tardini.