Il piano della Juventus per il futuro di Gonzalo Higuain è chiarissimo. Fabio Paratici, come scrive La Gazzetta dello Sport, vuole prolungare il suo contratto fino al 30 giugno del 2022, spalmando un totale di 20 milioni di euro netti per il triennio, così da favorire la sua cessione. In pole c'è la Roma, ma dall'Inghilterra si è fatto avanti il West Ham. La richiesta bianconera è di 40 milioni di euro in totale per l'affare a titolo definitivo oppure divisi tra prestito e obbligo di riscatto.