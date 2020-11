Paulo Dybala e un rinnovo che tarda ad arrivare. Il numero 10 della Juventus chiede cifre da top player, superiori ai 12 milioni di euro, ma i bianconeri, per il momento, non sono pronti a soddisfare le sue richieste. Per questo motivo, in caso di offerta, la Joya può partire: la Juve chiede 80 milioni per il cartellino dell'argentino, vicino al Tottenham e allo United un anno fa.