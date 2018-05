Sarà un'estate molto movimentata quella della, che vedrà diverse operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Beppe Marotta e Fabio Paratici si sono già attivati per regalare i primi rinforzi a Massimiliano Allegri: bloccato Emre Can, per il cui annuncio manca sempre meno tempo, nei prossimi giorni verranno chiuse le operazioni per Mattia Perin e Matteo Darmian.Intanto, però, la società bianconera valuta il futuro dei suoi big: uno su tutti, Gonzalo Come anticipato da Calciomercato.com , il Pipita non è considerato incedibile ed eventuali offerte per lui saranno ascoltate. Secondo Repubblica, tra le square più interessate al classe '87 c'è il, che valuta anche Icardi come possibile rinforzo., con cui il rapporto è rimasto ottimo anche dopo l'addio al Napoli., la cifra per cui non verrebbero registrate a bilancio minusvalenze.