Matteo Darmian è uno degli obiettivi della Juventus per rafforzare la difesa. Secondo Tuttosport i bianconeri tengono aperta la pista che porta al terzino dello United e in questo senso la prossima settimana, probabilmente lunedì, è in programma un incontro con gli agenti del calciatore per fare il punto sulla situazione e cercare di abbassare la richiesta dello United che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.