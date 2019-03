Isco e Marcelo sembrano aver ritrovato il sorriso con Zidane. Entrambi sono partiti titolari contro il Celta, lo spagnolo ha pure segnato. Il futuro di entrambi è ancora da valutare ma ovviamente l'allontanamento di Solari allontana pure la Juve dai suoi due obiettivi. In settimana, poi, il Real ha confermato il primo acquisto per la prossima estate. Si tratta di Eder Militao, difensore del Porto che arriverà al Real per 50 milioni. Anche la Juve lo seguiva. Con una mossa Florentino ha bruciato tre possibili acquisti dei bianconeri.