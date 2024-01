Juve, Fonseca racconta Djalò: 'Pronto per Allegri, come lui ce ne sono pochi'. Le cifre dell'affare e quando arriva

Redazione CM

La Juventus ha chiuso il colpo Tiago Djalò e battuto la concorrenza dell'Inter che da tempo lavorava per sull'ex-Milan (è passato un anno nella Primavera rossonera) per portarlo a Milano, ma solo a parametro zero a fine stagione. Un colpo per il presente e per il futuro per un centrale difensivo dal futuro assicurato. A confermarlo è il suo attuale allenatore, l'ex Roma Paulo Fonseca, che ha certificato l'addio in direzione Torino alla Gazzetta dello Sport.



È PRONTO PER ALLEGRI - "Sono già due settimane che si allena bene con il gruppo, sempre con una buona intensità, al ritmo giusto. Penso che ne possa servire un’altra o al massimo altre due per rivederlo in campo, pronto per la partita. Diciamo che finalmente è quasi pronto per il rientro. E’ difficile trovare in giro un difensore centrale veloce come Tiago. La sua È un giocatore molto molto rapido, ma anche bravo con il pallone tra i piedi, in fase di impostazione.



PRONTO PER LA JUVE - "Penso proprio di sì, lo vedo già pronto per aiutare la difesa dei bianconeri. Rispetto alla sua prima avventura italiana, quella vissuta da giovanissimo al Milan, è cresciuto tanto come giocatore e anche come uomo. E adesso ha anche molta più esperienza di prima. In più conosce già la lingua, parla bene l’italiano. E questo penso che lo possa aiutare nell’ambientarsi prima del previsto in una squadra nuova e importante come la Juventus. Ha dei margini di miglioramento, del resto ha solo 23 anni. Gli bisognerà dare un po’ di tempo per tornare al ritmo giusto, ma per la Juve può essere un ottimo difensore".



LE CIFRE E QUANDO ARRIVA - L'affare fra Juve e Lille è stato chiuso sulla base di un'offerta a titolo definitivo da 3 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita lasciata al club francese. Il giocatore è invece atteso a Torino nella giornata di domani ed entro mercoledì arriverà, se tutto andrà per il meglio, l'attesa firma sui contratti. Già nella serata di domani sarà comunque già presente allo Stadium per assistere alla sfida Juve-Sassuolo insieme ai suoi nuovi compagni.