Juventus, Manchester United e Paris Saint-Germain bussano, ma il Real Madrid per il momento non ha intenzione di aprire la porta. I tre top club hanno messo nel mirino Raphael Varane e la prossima estate proveranno l'assalto al difensore francese. Come scrive As, però, le Merengues non sono disposte a lasciarlo partire e così, dopo le parole di Zidane e Butragueno, sono pronte a passare ai fatti: pronto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La palla passa ora a Varane stesso, il pressing dei bianconeri è iniziato...