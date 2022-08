Via vai a centrocampo per la Juventus, sempre sulle tracce dell'argentino Leandro Paredes (PSG). Il Valencia frena sul brasiliano Arthur, così i bianconeri valutano l'offerta del Manchester United per Adrien Rabiot: 15 milioni di euro. In caso di partenza del francese, la Juve tornerebbe sull'italiano Davide Frattesi del Sassuolo, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro.