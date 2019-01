- Cameriere a #Benatia: 'Fai un gol e lo dedichi a me'#Benatia - 'Magari, per segnare devo giocare'

#Juve#Juventus pic.twitter.com/2JFfOicLll — Marco Zanotti (@MarcoZanotti90) 2 gennaio 2019

I giocatori sono in vacanza, a riposarsi; il calciomercato, invece, si è appena messo in moto. Tra i diversi giocatori che diventeranno protagonisti, dei quali si parlerà fino al 31 gennaio, data di chiusura della finestra invernale, c'è Medhi, il centrale dellache richiede, ancora una volta, spazio. Questa volta lo sfogo dell'exarriva con un sorriso che accompagna il tutto, ma la sostanza non cambia: vuole giocare.- Fuori a cena,ha condiviso una storia su Instagram, con il cameriere che, servendolo, gli dice: "". Immediata la risposta del 4 bianconero:. Piccolo sfogo social, con frecciatina ad Allegri, che riapre la porta del mercato.- La volontà del giocatore è nota:Sei le presenze in questa prima parte di stagione, chiuso dalla coppia Bonucci-Chiellini.e la società, invece, non vorrebbero cedere il classe '87, che ha richieste in1, ine in. Se ne parlerà, fino al 31 gennaio.