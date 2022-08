. Qualche giorno fa gli inglesi erano arrivati a Torino per trattare il passaggio del centrocampista in Premier, un'operazione che sembrava ben avviata. Ora invece un intoppo che rischia di far saltare tutto.- Le due società hanno trovato l'accordo, maLa madre-agente del francese non si è mossa dalla sua richiesta:. I Red Devilsfino ad arrivare a 8. Veronique gioca infatti sul fatto che il suo figlio/assistito andràe, da parametro zero, chiederà uno stipendio simile. Spetta ora allo United decidere se fare questo sforzo ora o provarci nella prossima estate, e per ora è da barrare l'opzione A.- Ecco dunque dove si è arenata la trattativa, con il giocatore che starebbe pensando di optare per la permanenza a Torino, anche per poter giocare laUn ulteriore problema per la squadra di ten Hag, già in crisi in campionato. Una grana anche per la Juve che preferiva cedere il centrocampista e rivolgersi poi al Psg per l'obiettivo numero uno per la mediana: Leandro. Un affare che rischia di sfumare e bloccare il mercato dei bianconeri.