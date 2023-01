Arsenal e Borussia Dortmund hanno raggiunto un accordo con il Valladolid per Ivan Fresneda, laterale seguito a lungo anche dalla Juventus. Come riporta The Athletic, il club spagnolo incasserà una cifra prossima ai 15 milioni di euro, con il terzino iberico che rimarrà in Liga sino al termine della stagione: a lui la decisione finale.