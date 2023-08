Più no che sì all'Udinese, praticamente fatta al Frosinone. Questo il destino di Kaio Jorge, che dopo aver temporeggiato riguardo al progetto ciociaro avrebbe dato il suo sì, anche in virtù di un patto d'acciaio tra la Juve il Frosinone stesso. E lunedì potrebbe essere il giorno giusto pure per le visite mediche.