Juve-Frosinone, le pagelle di CM: Milik torna bomber, altra magia Yildiz. Male Kaio Jorge

Nicola Balice, inviato a Torino

Juventus-Frosinone 4-0



Juventus



Perin 6: ordinaria amministrazione, la chiamano così.

Gatti 6: poteva riposare, gioca e lo fa con il piglio di chi questa volta non vuole sbagliare.

Bremer 7: a volte la Juve si fa trovare scoperta, in realtà lui basta e avanza per proteggere la porta anche da solo.

Danilo 6: non ci sono particolari grattacapi.

Weah 6,5: punta l'uomo, cerca di creare superiorità numerica, spesso ci riesce (27' st Cambiaso 6: sostituisce un acciaccato Weah).

McKennie 7,5: che bello quel pallone che Milik trasforma nel raddoppio, anche più bello quello per Yildiz. Diverte e si diverte.

Locatelli 6,5: non sempre precisissimo, rimane però il primo difensore e il gol del 3-0 è tutto suo (17' st Nicolussi Caviglia 6: vice Locatelli, si conferma a suo agio).

Miretti 7: una delle migliori prove stagionali, si guadagna il rigore, dà il via all'azione del raddoppio (17' st Iling-Junior 6: da mezzala per fare prove generali).

Kostic 6: una partita che non gli cambia la vita ma gioca senza infamia e senza lode.

Yildiz 7,5: questa volta sono le piccole cose poco appariscenti a rendere positiva la sua prova. Poi arriva pure la giocata da fenomeno, bisogna abituarcisi (34' st Nonge s.v.: altri minuti).

Milik 8: in realtà non sembravano mancare le sbavature, ma segna il rigore e poi raddoppia con una gran giocata insaccando pure il terzo pallone che poi si porta a casa. È la sua serata, per una questione di centimetri non ne fa 4 (17' st Vlahovic 6: un buon allenamento).



All. Allegri 7,5: partita numero 400 in bianconero, non fa sconti al Frosinone e vince in scioltezza una partita che lo proietta in semifinale di Coppa Italia. E qui dà spettacolo: 10 gol in due partite, altro che cortomuso...



Frosinone



Cerofolini 4,5: non regala mai troppa sicurezza, in compenso regala il terzo gol alla Juve.

Okoli 5: in un modo o nell'altro, i gol arrivano dalla sua parte.

Romagnoli 5: Milik è un problema che non sa risolvere.

Mateus Lusuardi 5: alle sue spalle succedono cose di cui non si accorge.

Lirola 4: suo il fallo da rigore, inizia così una serata storta (34' st Bonifazi s.v.: al debutto).

Brescianini 5: prova a limitare i danni in mezzo al campo poi rimane a guardare McKennie fare quello che vuole sul 2-0

Mazzitelli 4: non trova il ritmo giusto, nelle cose peggiori del Frosinone c'è spesso il suo zampino)

Garritano 5: Weah gli fa venire il mal di testa (15' st Barrenechea 6: entra che non c'è più partita)

Ibrahimovic 5: non si vede e non si sente (1' st Soulé 6: di stima, quando va in campo il risultato ormai è andato) .

Harroui 5,5: almeno ci prova. Poca roba, però è meglio di niente (15' st Gelli 6: vedi gli altri subentranti)

Kaio Jorge 5: contro la sua ex squadra non entra mai in partita (34' st Cheddira s.v.: ci prova).



All. Di Francesco 4,5: preferisce il turnover al giocarsela solo con i migliori per tentare un'impresa storica.