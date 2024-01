Coppa Italia, Juve-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Redazione CM

Juventus-Frosinone è il quarto e ultimo quarto di finale di questa Coppa Italia 2023/24. I bianconeri di Massimiliano Allegri non vogliono lasciare nulla per strada in questa annata magica che la vede comunque come principale avversaria dell'Inter in Campionato, ma la vittoria di un titolo resta un obiettivo concreto e, dopo aver eliminato agli ottavi la Salernitana con un roboante 6-1 i bianconeri non vogliono fermarsi. Davanti ci sarà Eusebio Di Francesco e la sua banda di ragazzi terribili che già hanno costretto la Juve agli straordinari in campionato e, dopo aver eliminato il Napoli vincendo 4-0 al Maradona vogliono ripetersi con un altro scalpo eccellenti anche a Torino. Sarà Massimo Callegari a commentare la gara in tv con Simone Tiribocchi come spalla tecnica.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juve-Frosinone, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia con calcio d'inizio alle 21 di giovedì 11 gennaio all'Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, mentre sarà visibile in streaming tramite le app di Mediaset Play e Sportmediaset.



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Iling Jr; Yildiz, Milik. All. Allegri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco