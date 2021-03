Sono tante le emozioni all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League, cocente per come è avvenuta, demoralizzante essendo la seconda consecutiva agli ottavi della competizione. Da Agnelli a Pirlo passando per Ronaldo, sono tante le critiche ed i nodi venuto al pettine allo scadere dei 120’ contro il Porto, sconfitto inutilmente per 3-2.Perché a questo tripudio di sensazioni viaggia parallelamente la preoccupazione sulle finanze del club. Infatti, un fallimento sportivo ha ripercussioni certe sul piano economico, dove il dio denaro sorveglia tiranno anche durante il Covid.