Stagione da urlo quella di Sergio Oliveira, centrocampista del Porto, autore della doppietta che ha mandato fuori dalla Champions League la Juventus. Il 27 dei Dragoni ha realizzato 17 gol in 36 partite con la squadra di Conceiçao in questa stagione. Numeri alla Bruno Fernandes, al momento il miglior 'centrocampista goleador' d'Europa, che di gol ne ha fatti 23, ma in 41 partite.