Lasi è fermata alla prima stagionale in casa contro il Bologna e il pareggio per 1-1 fra le polemiche non è andato giù ache nell'immediato post partita ha avuto una reazione... di pancia nella pancia dell'Allianz Stadium salvo poi non presentarsi in conferenza stampa e davanti alle tv per commentare la gara. Al suo posto il vice-Landucci che ha parlato apertamente dma i retroscena dopo il triplice fischio svelati dalla Gazzetta dello Sport raccontano un film leggermente differente."Influenzato? Vuole farmi vedere un po' di più (ride ndr.). Non c'è lui qui perché ha avuto un piccolo malore, ma niente di grave".Questa è la versione ufficiale data da Landucci a Dazn a fine partita. Un malore che però è stato parzialmente rettificato dall'ufficio stampa bianconero che ha confermato che Allegri non ha avuto nulla di serio, ha lasciato l’Allianz Stadium senza bisogno di cure mediche, maAgitazione inevitabile perché le urla che sono piovute a fine gara negli spogliatoi dello Stadium sono state udite forti e chiare anche a chi non era chiuso nella stanza con la squadra.Non una novità nel corso delle ultime stagioni, ma mai era capitato che poi il tecnico non si presentasse ai microfoni della stampa.Con chi ce l'aveva? Innanzitutto con la squadra, che a suo dire ha espresso una prestazione ampiamente insufficiente., sì quello che non ha concesso il rigore ed espulsione per fallo di Iling Junior su Ndoye che avrebbe fatto precipitare nel baratro la Juve. Secondo Allegri, ben prima di quell'episodio c'era un fallo di mano da rigore per i bianconeri e una conduzione della gara sfavorevole ai bianconeri. Insomma, tanto stress e molta rabbia. Il malore più grande di Allegri è stata la vittoria mancata.