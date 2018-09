Un'espulsione che ha fatto e continuerà a far discutere. il cartellino rosso mostrato ieri sera dall'arbitro Felix Brych a Cristiano Ronaldo non ha impedito alla Juventus di vincere contro il Valencia nell'esordio in Champions League, ma ha mandato su tutte le furie la società bianconera, che dagli spalti del Mestalla non ha apprezzato, per usare un eufemismo, le decisioni della squadra arbitrale tedesca.



NEDVED CONTRO BRYCH - In particolare, Pavel Nedved è stato tra i più agitati. Il vicepresidente bianconero, sceso negli spogliatoi per rincuorare un CR7 uscito in lacrime, all'intervallo avrebbe manifestato tutta la sua rabbia. Secondo Marca, infatti, l'ex centrocampista ceco, insieme ad altri due dirigenti, si sarebbe rivolto direttamente a Brych nel tunnel che porta agli spogliatoi, chiedendo spiegazioni sulla decisione, alzando la voce e facendo capire al fischietto tedesco che aveva sbagliato. Richieste rimaste senza risposta, visto che l'arbitro e i suoi assistenti si sono diretti verso il loro stanzino, senza rispondere alle proteste juventine.