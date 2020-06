Higuain si è presentato alla Continassa con una invidiabile condizione atletico, ma c’è anche da scoprire come sarà il suo umore, quanto saranno forti le sue motivazioni per il finale di campionato. Non è un mistero che la Juventus se ne voglia nuovamente liberare per trovare sul mercato un nuovo numero 9. La scelta ha irritato il Pipita, che si guarda attorno per il futuro. Stando a quanto riporta fichajes.net, oltre all’ipotesi River Plater e MLS, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, alla ricerca di una buona alternativa a Diego Costa e Alvaro Morata.