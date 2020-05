Quale sarà il futuro di Douglas Costa? Per Sarri, il brasiliano rimarrebbe sicuramente alla Juventus, ma bisogna fare i conti con i problemi fisici (quest'anno ha saltato 17 partite) e le richieste degli altri club. Il brasiliano - riporta Tuttosport - piace tantissimo al PSG, che a gennaio aveva offerto 60 milioni per acquistare il suo cartellino. Non solo, sulle tracce di Douglas Costa ci sono anche i due club di Manchester e il Bayern Monaco. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro del brasiliano.