Possibile rivoluzione sul mercato per l'attacco della Juventus. Già alle prese col caso Dybala, il club bianconero deve definire anche il futuro di Morata. La Juve può decidere di allungare di un anno il prestito dall'Atletico Madrid pagando 10 milioni di euro entro il 30 giugno.



L'altra opzione, l'acquisto a titolo definitivo per 45 milioni di euro, non è sul tavolo: impossibile, considerati i grandi limiti di spesa che condizioneranno il mercato bianconero.

Secondo le ultime indiscrezioni l'Atletico Madrid si starebbe preparando a riaccogliere Morata. Il quale spera invece di restare a Torino, dove si è sempre trovato bene.



Se Morata partisse, Paratici dovrebbe andare alla ricerca di un altro 9 ed è molto complicato trovare un giocatore del livello di Morata che impatti sul prossimo bilancio per meno di 20 milioni (i 10 del prestito, circa 9 al lordo per lo stipendio). Con queste premesse, meglio non escludere un nuovo accordo: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe strappare nuove condizioni all'Atletico Madrid per un prestito a cifre ridotte.