Futuro ancora tutto da scrivere per Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. La Juve può rinnovare il prestito annuale (10 milioni) o acquistare il giocatore (45 milioni). Come riporta Tuttosport, intanto, la volontà dello spagnolo è chiara: restare a Torino. A Madrid, infatti, non ha legato con Simeone e non vuole tornare a vestire la maglia dei Colchoneros.