Big @SamiKhedira at the Emirates today He was happy to take the photo with me anyway #EmiratesCup #AFC @Arsenal pic.twitter.com/wW2KMh4iei — Kevin Timoney (@KevTimoney) July 28, 2019

è sempre più vicino a lasciare la. Il centrocampista tedesco non è più centrale nei progetti tecnico-tattici del club bianconero che ha già fatto sapere al giocatore che non si opporrebbe ad un addio. Un futuro che potrebbe vedere lae in particolarein netto vantaggio su tutte le concorrenti.I contatti avviati nei giorni scorsi conhanno finora avuto il benestare della Juventus, che libererebbe Khedira anche solo per risparmiare sul suo ricco ingaggio, maconsiderato un club ancora altamente competitivo e in cui rilanciarsi dopo una stagione infarcita di infortuni.Un segnale della possibilità di aprire un canale diretto per il trasferimento alla corte di Unai Emery lo ha dato oggi proprio il tedesco.. Khedira si è fatto fotografare sia insieme a un tifoso che insieme a dei dirigenti e la sua presenza può essere un segnale importante per il suo futuro e per lo sviluppo della trattativa.