Nelson Semedo è uno dei nomi discussi in ambito delle trattative aperte tra Juventus e Barcellona. Il terzino blaugrana è stato sondato dai bianconeri, anche se la possibilità di ingaggiarlo non sembra aver scaldato gli animi di Fabio Paratici. Secondo quanto riporta Marca, per il portoghese ci sono anche Manchester City e Inter, ma nessuna delle squadre ha deciso di insistere per portarlo via dalla Spagna: così, sta prendendo forma l'ipotesi di una sua permanenza al Barcellona, anche per la prossima stagione.