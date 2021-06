Giovanni Galeone, maestro di Massimiliano Allegri, suo allenatore ai tempi di Pescara, dice la sua, a Tuttosport, sul futuro di Ronaldo: "Allegri non ha problemi con Cristiano, parliamo di un giocatore di altissima categoria. Se Ronaldo resta, bene. Ma se dovesse andare via, Max non si dispererebbe. Almeno credo... Gabriel Jesus non sarebbe l'ideale per Max. Il mio preferito è Vlahovic, per me potrebbe fare il centravanti anche nella Juve, mi sembra un ragazzo maturoa. Icardi? All'Inter gli bastava mezza palla per segnare, ma al Psg gioca e non gioca".