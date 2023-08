Il mentore e amico di Max, Giovanni, ha parlato dell'inizio di stagione dellaa La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.- "Non ho sentito Max dopo il Bologna, ma conoscendolo bene immagino fosseper la partita e per iLa Juve è forte se attacca in verticale innescando Chiesa, Vlahovic, Weah e Cambiaso come nel primo tempo di Udine, non se si passa la palla in orizzontale"."Se fanno i movimenti giusti, possono diventareSono veloci e nelle gambe hanno tanti gol. Su Chiesa la penso come Allegri: Federico è un. Può svariare e partire anche largo, ma alla fine deve concludere l’azione perché possiede un bel tiro. Chiesa deve segnare più di dieci gol in un campionato".- "soprattutto se sta bene fisicamente. La pubalgia è terribile e lo scorso anno Vlahovic è stato frenato dai continui problemi fisici. Ma adesso il serbo mi sembra in crescita, non a caso ha segnato due gol in due partite tra Udinese e Bologna. Io, piuttosto,, che poi è andato all’Inter. Fossi stato nella Juve, avrei ingaggiato l’ex Bologna: ovviamente in aggiunta a Vlahovic. Arnautovic è tecnico, bravo anche a mandare in porta i compagni".A inizio estate, prima che si trasferisse in Arabia, Max era consapevole delle difficoltà, ma pure… Il serbo è sempre stato un suo pallino e sarebbe stato ideale anche per questa Juventus. Speriamo che diventiil grande colpo. Non l’ho visto male nella mezz'ora contro il Bologna: è entrato nell’azione del gol e. Del suo livello, seppur con caratteristiche diverse, c’è soltanto Rabiot nella Juve. Pogba, se sta bene, può dare una grossa mano ai bianconeri".- "Per lui, che è uno dei migliori talenti italiani del momento, e per Allegri. Berardi garantisce una decina di gol e altrettanti assist, avrebbe dato una bella mano a Vlahovic e Chiesa: 3-4-3 o 4-3-3, sarebbe stato un bel tridente. E poi Berardi calcia molto bene angoli e punizioni laterali: non un dettaglio quando hai ottimi saltatori come Bremer, Danilo, Rabiot, Vlahovic., il 2005. Me ne ha parlato in maniera positiva quando ci siamo visti a Udine. Max è molto convinto di questo ragazzo. Io non lo conosco ancora bene, però mi sembra che Yildiz abbia una qualità importanti: guarda sempre in avanti".- "Ilha massacrato l’ultimo campionato, in estate ha cambiato poco e resta la squadra più forte. A ruota metto, che hanno messo a segno grandi acquisti. Poi c’è la. I bianconeri, però, mi sembrano un po’".