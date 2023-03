Federico Gatti, centrale della Juventus, ha parlato a La Stampa: ecco un passaggio relativo al mercato.



"La vita è fatta di snodi. Il mio percorso era questo, anche quei no mi hanno portato alla Juve".



SCARICATO DAL TORINO - "Non avevo la testa di oggi. Quel fuoco che adesso mi fa superare gli ostacoli. L'ho vissuta come una grande sconfitta ma mi ha spinto fin qui. Darò il 100% per la maglia della Juve e voglio conquistarmela ogni giorno per restare il più a lungo possibile".