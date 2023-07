Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a Sky dall'America:



"Non ho mai vinto nulla, quindi questo è il mio obiettivo. Sarà difficile, devo confermarmi e dobbiamo affermarci. Bonucci? Mancherà molto, a me personalmente di sicuro. Nei momenti di difficoltà, su tante cose. Sono scelte societarie che a me non competono, ma posso dire che mi ha aiutato molto".