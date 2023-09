La Juventus in difesa sta iniziando i propri ragionamenti per il futuro e il lavoro di Cristiano Giuntoli porterà presto alla scelta di rinnovare i contratti di Federico Gatti e Daniele Rugani con l'obiettivo di premiare il primo (spalmando la quota ammortamento) e spalmare il secondo (il cui ingaggi annuale è oggi troppo pesante). Non ci sarà invece alcuna trattativa per un ulteriore prolungamento di Alex Sandro che dirà addio a fine stagione.