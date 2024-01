Juve, Gatti sarà squalificato

La Juventus e Massimiliano Allegri non avranno a disposizione Federico Gatti in vista della prossima sfida di campionato, la prima del girone di ritorno in programma martedì 16 gennaio allo Stadium di Torino, contro il Sassuolo.



Il difensore italiano classe 1998 era infatti in diffida alla vigilia della sfida contro la Salernitana e nel corso del primo tempo è stato ammonito e sarà quindi squalificato.



Gatti è entrato in scivolata a centrocampo su Legowski dopo un controllo difettoso. Il centrale ha effettivamente preso la palla, ma sullo slancio, sul campo scivoloso, ha poi travolto a gamba alta il centrocampista granata.