Tante voci di mercato, ma un punto alla questione arriva da Rino Gattuso. Il tecnico del Valencia ha chiuso all'arrivo di Arthur, centrocampista in uscita dalla Juve: "Arthur ha uno stipendio proibitivo per noi. Si tratta di un giocatore molto importante, ma non abbiamo la possibilità di ingaggiare questo tipo di calciatori", ha spiegato Gattuso ad As.