Chi voleva Andrea Pirlo nella sua Juventus che per ora non gira alla perfezione? Lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport sul tema del mercato: "Non è un segreto: quello che manca a questa Juve è soprattutto un play. Pirlo aveva sul taccuino due nomi: Dzeko e Locatelli. Morata sta facendo dimenticare il bosniaco in attacco, ma nessuno può prendere il posto del regista del Sassuolo che, pare, costava troppo".