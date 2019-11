Un gennaio infuocato, come non accadeva da anni. Dopo Natale a capodanno la Juve dovrà sfoltire una rosa ricca di nomi, ma anche di giocatori che da soluzioni in più si sono trasformati o si potranno trasformare in problemi. Le cessioni sono, almeno, quattro: il primo è sicuramente quello di Mario Mandzukic, che la Juve avrebbe ceduto al Manchester United già in estate e in Qatar a settembre, ma che ha sempre fatto muro, prima per giocarsi le proprie carte con Sarri poi per la destinazione non gradita. Poi, l'esclusione dalla lista Champions e la separazione.